Тамбовчанин причинил смертельную травму знакомому

Тамбовский районный суд заключил под стражу 28-летнего мужчину, подозреваемого в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего)

По данным следствия, 9 мая примерно в 23 часа в ходе совместного употребления спиртного между двумя мужчинами возникла драка, один из приятелей попытался ее разнять, но получил удар по голове. От полученной травмы он скончался на месте.

- Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на период проведения следственных действий, – сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.