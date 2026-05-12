Тамбовчанин до смерти забил односельчанина топорищем

Фигуранта отправили в колонию на 8,5 года

В суде Петровского округа вынесли приговор по уголовному делу в отношении 49-летнего местного жителя, которого признали виновным в преступлении по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Гособвинение доказало, что в августе прошлого года нетрезвый мужчина в ходе ссоры избил односельчанина деревянным топорищем. На следующий день 47-летняя жертва скончалась от полученных травм.

Ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за убийство.

- Суд приговорил мужчину к лишению свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, – сообщает прокуратура Тамбовской области.

Фото прокуратуры Тамбовской области