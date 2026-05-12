Тамбовчанину, не платившему алименты сыну и дочери, запретили выезд из страны

Долг тамбовчанина по алиментам составил 222 тысячи рублей. В Советском районном отделении судебных приставов города Тамбова на исполнении находится исполнительное производство в отношении 43-летнего мужчины о взыскании алиментов на содержание двух несовершеннолетних сына и дочери.

Сотруднику органа принудительного исполнения пришлось вынести в отношении мужчины постановление о временном ограничении в праве выезда за пределы РФ и наложить арест на его банковские счета.

- Должник сам явился в отделение судебных приставов за квитанцией для оплаты долга, - сообщает пресс-служба УФССП России по Тамбовской области.

После оплаты ограничение было отменено.