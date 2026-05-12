НовостиПроисшествия12 мая 2026 12:14

В Тамбове 23-летнюю девушку осудили за убийство сожителя

Оскорбленная женщина нанесла возлюбленному несколько ударов ножом
Марина МАКОВЛЕВА

Доказательства, собранные следственными органами СК РФ по Тамбовской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора 23-летней девушке. Местная жительница осуждена за убийство.

28 марта 2024 года в Тамбове в одной из квартир дома по улице Полынковской было обнаружено тело 29-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти.

Как выяснилось, накануне живущие в квартире гражданские супруги поссорились и потерпевший оскорбил свою сожительницу.

- Разозлившись, она схватила нож и нанесла ему несколько ударов, после чего покинула квартиру, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

На следующий день девушка вернулась домой и нашла сожителя мертвым.

Тамбовчанку приговорили к 7 годам лишения свободы.