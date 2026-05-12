В Тамбове 23-летнюю девушку осудили за убийство сожителя

Доказательства, собранные следственными органами СК РФ по Тамбовской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора 23-летней девушке. Местная жительница осуждена за убийство.

28 марта 2024 года в Тамбове в одной из квартир дома по улице Полынковской было обнаружено тело 29-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти.

Как выяснилось, накануне живущие в квартире гражданские супруги поссорились и потерпевший оскорбил свою сожительницу.

- Разозлившись, она схватила нож и нанесла ему несколько ударов, после чего покинула квартиру, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

На следующий день девушка вернулась домой и нашла сожителя мертвым.

Тамбовчанку приговорили к 7 годам лишения свободы.