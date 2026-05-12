Тамбовчанину, смастерившему кастет, грозит срок

Прокуратура Сосновского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 28-летнего мужчины. Его обвиняют в незаконном изготовлении холодного оружия.

- Обвиняемый изготовил из полимерного материала самодельным способом холодное оружие ударно-раздробляющего действия, - сообщает прокуратура Сосновского района.

Летом 2025 года обвиняемый своими руками изготовил кастет и хранил его при себе.

Мужчина признал вину. Уголовное дело направлено в Сосновский районный суд. Мужчине может грозить до 2 лет лишения свободы.