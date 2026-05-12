В Тамбовской области в столкновении двух авто пострадал мужчина

В аварии пострадал 19-летний водитель Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадал один из водителей, произошла 9 мая в пять часов вечера в районе дома №19 по улице МПС города Мичуринска. 37-летний мужчина за рулем автомобиля «Changan UNI-K» на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с движущимся навстречу «ВАЗ 2115» под управлением 19-летнего водителя.

- В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ 2115» с различными травмами на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в лечебное учреждение, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.