Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 мая 2026 10:52

В Тамбовском округе уснувший за рулем водитель устроил массовую аварию

В ДТП пострадали женщина и ребенок
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Водитель мог уснуть за рулем

Водитель мог уснуть за рулем

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Массовая авария произошла 9 мая в 6 часов 40 минут на 13 километре автодороги «Тамбов-Пенза», которая проходит через рабочий поселок Новая Ляда по улице Советской в районе дома №98 «Б» Тамбовского муниципального округа. 50-летний водитель автомобиля «Lada Vesta, который, по предварительной информации уснул за рулем, врезался в припаркованный на обочине автомобиль «Mitsubishi Outlander». От удара иномарка продвинулась вперед и врезалась в в «Lada Granta».

- В результате аварии травмы получили 48-летняя пассажирка автомобиля «Lada Vesta», а также находившийся в этом же авто 12-летний мальчик, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области. – Пострадавших доставили в больницы.

В аварии пострадали два человека

В аварии пострадали два человека

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.