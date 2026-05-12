В Тамбовском округе уснувший за рулем водитель устроил массовую аварию

Массовая авария произошла 9 мая в 6 часов 40 минут на 13 километре автодороги «Тамбов-Пенза», которая проходит через рабочий поселок Новая Ляда по улице Советской в районе дома №98 «Б» Тамбовского муниципального округа. 50-летний водитель автомобиля «Lada Vesta, который, по предварительной информации уснул за рулем, врезался в припаркованный на обочине автомобиль «Mitsubishi Outlander». От удара иномарка продвинулась вперед и врезалась в в «Lada Granta».

- В результате аварии травмы получили 48-летняя пассажирка автомобиля «Lada Vesta», а также находившийся в этом же авто 12-летний мальчик, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области. – Пострадавших доставили в больницы.