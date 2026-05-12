Тамбовчане оставили в интернете почти тысячу жалоб

На прошлой неделе специалисты областного ЦУР обработали и передали на исполнение 973 сообщения от жителей региона, которые они оставили в соцсетях. Особенно активными были жители Тамбова, Мичуринска и Кирсанова.

Чаще всего люди сообщали о некачественном покрытии дорог, просили очистить их от пыли и листвы. Также жителей волновали вопросы ЖКХ: поступали жалобы на засоры в канализации и отсутствие воды, вопросы об окончании отопительного сезона. Еще тамбовчане писали о благоустройстве общественных пространств и дворовых территорий, а также об опиловке деревьев.