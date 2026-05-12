Тамбовчане стали реже жаловаться на банки

В первом квартале этого года жители Тамбовской области направили в Банк России 298 жалоб. Это почти в два раза меньше, чем за тот же период прошлого года.

Больше всего обращений, как и прежде, связано с работой кредитных организаций. Однако их количество снизилось и в целом — с 309 до 132, и по большинству направлений, в том числе на мошеннические операции почти на 60%. Более чем на 80% снизилось и число жалоб, связанных с навязыванием дополнительных услуг и другими недобросовестными практиками.

- Одной из причин улучшения стали новые меры защиты клиентов. Например, банки обязаны приостанавливать подозрительные переводы. Это помогает предотвращать рискованные операции и снижать ущерб для человека. Также появился общий порядок отказа от зачисления средств, полученных при мошенническом переводе. Теперь, если человек оказался задействованным в нелегальной схеме, попал в базу дропперов и лишился дистанционного обслуживания, банк может предложить ему четкий алгоритм действий для восстановления полного доступа к счету, – говорят в тамбовском отделении Банка России.- Кроме того, надзорные меры регулятора уменьшили случаи навязывания дополнительных услуг при потребительском кредитовании.

Среди страховых услуг больше всего вопросов у жителей региона по-прежнему

вызывает автострахование. При этом жалоб на страхование жизни в первом квартале не поступало, тогда как год назад их было восемь. В целом количество жалоб в этом сегменте сократилось в 2,4 раза.