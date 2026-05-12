НовостиПроисшествия12 мая 2026 8:36

Бывший генеральный директор ООО «Рони», признанный виновным в хищении более 85 млн рублей дольщиков, получил условный срок

Подсудимый не признал свою вину
Марина МАКОВЛЕВА

Октябрьский районный суд Тамбова вынес приговор бывшему генеральному директору ООО «Рони». Его признали виновным в мошенничестве в сфере долевого строительства.

В 2014-2017 годах подсудимый заключил договор на строительство жилого дома и офисного здания на улице Коммунальной, 46 в Тамбове.

- Участники долевого строительства перечислили компании более 200 млн рублей. Более 85 млн рублей из этих средств были присвоены подсудимым, - прокомментировали в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

Мужчина не признал вину. Его приговорили к 4 годам лишения свободы условно.