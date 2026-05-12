В Тамбове пройдет полумарафон «ЗаБег.РФ»

23 мая в Тамбове пройдёт десятый юбилейный полумарафон «ЗаБег.РФ». В этом году на старт в городе выйдет более полутора тысячи человек.

Организаторы подготовили четыре дистанции: 1 км, ПСБ 5 км, 10 км, 21,1 км для любого уровня беговой подготовки. Всех участников ЗаБега ждут: стартовый пакет и медаль, крутая трасса в самом центре города, множество активностей для взрослых и детей, а также поддержка болельщиков на всех участках дистанции.

Уже сейчас бесплатно на еженедельной основе в парке «Дружба» проводятся тренировки для всех желающих чтобы успеть подготовиться к забегу. Информацию о них можно найти в группе «Забег.РФ в Тамбове» в соцсети «Вконтакте».

В день старта организуют развлекательную программу: концерт, конкурсы, детские состязания.

- Вся информацию о допуске к участию и регистрации на старт можно найти на сайте ЗабегРФ, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.