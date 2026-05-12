В Тамбове двое мужчин подожгли «Лексус» своего недруга

8 мая в Тамбове был зафиксирован поджог автомобиля, припаркованного на улице Михайлова. Прибывшие на вызов полицейские установили, что двое мужчин подожгли «Лексус» с помощью горючего вещества. В результате иномарка частично выгорела.

Под подозрением оказались тамбовчане 40 и 39 лет, один из них является гражданином государства Ближнего зарубежья. Подозреваемые были задержаны.

- Причиной преступных деяний стал бытовой конфликт, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Проводится автотехническая экспертиза.