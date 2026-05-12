Тамбовчанин обокрал цветочный магазин своего родственника

В полицию Тамбова поступило заявление от владельца цветочного магазина. Он рассказал о краже из сейфа торговой точки 288 тысяч рублей. Как выяснилось, к преступлению причастен 31-летний родственник владельца магазина.

- Подозреваемый имел доступ к магазину - у него был собственный ключ от входной двери. Кроме того, он знал пароль от сейфа, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Мужчина не раз помогал владельцу с работой в магазине. Воспользовавшись его доверием, злоумышленник пришел в магазин, когда никого из работников не было на месте, и похитил деньги.

Возбуждено уголовное дело.