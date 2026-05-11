НовостиОбщество11 мая 2026 10:14

Временно исполняющим обязанности главы города Моршанска назначен Игорь Телегин

Антон Овчинников досрочно прекратил свои полномочия
Марина МАКОВЛЕВА
Фото Тамбовской областной Думы

Временно исполняющий обязанности главы города Моршанска Антон Овчинников досрочно прекратил свои полномочия. Об этом сообщает правительство Тамбовской области.

В соответствии с постановлением губернатора региона Евгения Первышова, на этом посту его заменит Игорь Телегин. Он приступит к выполнению новых обязанностей с 12 мая на срок до дня избрания главы города Моршанска.

- Ранее Игорь Телегин занимал должность заместителя председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Тамбовской областной Думы седьмого созыва, - рассказали пресс-службе правительства Тамбовской области.