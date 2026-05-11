В Тамбовской области при пожаре погибли двое мужчин

В Тамбовской области следователи устанавливают обстоятельства гибели двух мужчин при пожаре в Мучкапском округе.

Возгорание произошло ночью 11 мая в жилом доме по улице Советской села Красный Куст. Погибли мужчины 62 и 66 лет.

В настоящее время Уваровским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тамбовской области по данному факту проводится процессуальная проверка.

- По предварительным данным, причиной трагедии стало курение в жилище, - прокомментировали в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Точную причину смерти мужчин и возгорания помогут установить судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.