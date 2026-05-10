Фестиваль народной песни пройдет в Тамбове 17 мая

Фестиваль народной песни «Забытые песни русской деревеньки» пройдет в городском парке культуры и отдыха 17 мая. Начало в 12 часов.

Как уточнили в региональном правительстве, в программе – выступление любительских коллективов, церемония награждения исполнителей, творческая лаборатория для руководителей коллективов, выставка народных ремесел. В фестивале также примут участие хоровые, фольклорные коллективы, ансамбли народной песни из Тамбовской области, а также Липецкой, Орловской и Рязанской областей.

Фестиваль «Забытые песни русской деревеньки» впервые провели в 2018 году. Его цель – поддержка и развитие лучших традиций российской певческой культуры и выявление самобытных художественных коллективов.

В 2026 году мероприятие приурочено к Году единства народов России, а также посвящен Василию Орлову - композитору, регенту, собирателю народных песен, ученику Чайковского и Римского - Корсакова. В Тамбовской губернии Василий Орлов занимался изучением фольклора и записал около 200 песен.