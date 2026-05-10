За неделю в Тамбовской области зарегистрировали 31 ландшафтный пожар. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС 10 мая. Двух жителей области оштрафовали на 5000 рублей, еще пяти гражданам вынесли предупреждение. По результатам реагирования возбудили 19 административных расследований.

Специалисты напоминают, что поджигатели травы и виновники лесных пожаров несут административную, а в более серьезных ситуациях и уголовную ответственность. Стоит покосить траву на участке и не допускать захламления горючими отходами. Не используйте огонь вблизи строений и для приготовления пищи вне специально оборудованных для этого мест.

В случае пожара звоните по телефонам 101 или 112.