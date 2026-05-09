В Тамбове прошел парад Победы

В Тамбове стартовали праздничные мероприятия

В Тамбове на площади Ленина прошел парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Перед его началом на главную площадь города прибыли ветераны Великой Отечественной войны. Их приветствовали зрители и военнослужащие гарнизона. Затем под звуки торжественного сигнала на площадь внесли флаг Российской Федерации и символ Знамени Победы.

Завершился парад выступлением сводного военного оркестра Тамбовского территориального гарнизона. Музыканты исполнили песню Георгия Мовсесяна на стихи Роберта Рождественского «Мы - армия народа» и марш «Прощание славянки», который был написан в Тамбове композитором Василием Агапкиным и сегодня является официальным гимном региона.

В этом году по соображениям безопасности доступ на парад ограничили. Посетить его можно было только по именным пропускам, которые получили ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, участники СВО и члены их семей.

При этом для всех жителей региона организовали прямой эфир парада в Тамбове. Посмотреть запись трансляции можно на сайте телекомпании «Новый век», а также в соцсетях правительства области «ВКонтакте» и «Одноклассники».

