Тамбовчанину пришлось заплатить по кредиту, чтобы не лишиться иномарки

В отношении 54-летнего тамбовчанина в Мичуринском районном отделении судебных приставов было возбуждено сводное исполнительное производство о взыскании задолженности по кредитным платежам. Сумма долга достигла 145 тысяч рублей.

Мужчина был уведомлен о применении мер принудительного характера, но выплаты не производил.

Сотрудник ведомства выяснил, что у тамбовчанина имеется машина марки «Volkswagen Polo». Автомобиль был арестован.

- Через несколько дней должник явился в отделение судебных приставов и оплатил долг в полном объеме, - подчеркнули в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

После оплаты арест с автомобиля был снят.