Тамбовчанина осудили за покупку и хранение наркотиков

Прокуратура Мордовского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 29-летнего мужчины. Местный житель признан виновным в незаконных приобретении и хранении наркотиков.

В ноябре 2025 года подсудимый с мобильного телефона купил в интернете синтетические наркотики массой более 0,4 грамма для личного использования.

- На следующий день запрещенное вещество обнаружено и изъято у фигуранта сотрудниками полиции, - рассказали в прокуратуре Мордовского района.

Тамбовчанина приговорили к 240 часам обязательных работ. Его телефон конфискован в собственность государства.