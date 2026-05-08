В Тамбове легковушка наехала на электросамокат

На электросамокате ехали двое подростков Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой получил травмы подросток, произошла 7 мая в 13 часов 54 минуты в районе дома № 62 по улице Пирогова города Тамбова. 39-летний водитель «Nissan Qashqai», выезжая с прилегающей территории, наехал на

электросамокат «KuggoKirin-M4» под управлением 15-летнего мальчика, который, двигаясь по тротуару, пересекал дорогу.

- В результате аварии травмы получил 15-летний пассажир электросамоката, пострадавшего на автомобиле скорой медицинской помощи был доставлен в лечебное учреждение, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.