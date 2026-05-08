В массовой аварии в Тамбовской области пострадали 5 человек, в том числе грудной ребенок

Участниками аварии стали фура и две легковушки Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Массовая авария произошла 7 мая в 10 часов утра на 13 километре автодороги «Каспий-Кочетовка 3-Мичуринск» в Мичуринском муниципальном

округе. 69-летний водитель автомобиля «Ford Focus» выполняя обгон не убедился в его безопасности и столкнулся с «Renault Logan» под управлением 30-летнего, который отлетел в грузовик «Mercedes-Benz» под управлением 62-летнего водителя.

- В результате аварии водителя «Ford Focus» и «Renault Logan», а также его пассажиров - грудную девочку и женщин 30 и 52 лет с различными травмами доставили в больницу, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.