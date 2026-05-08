В Тамбове с 12 мая начинаются гидравлические испытания

В городе начнется подготовка к следующему отопительному сезону

В Тамбове спустя неделю после завершения отопительного сезона приступают к ежегодным гидравлическим испытаниям. Это ключевой этап подготовки города к следующему холодному периоду, который позволяет выявить ветхие участки труб и своевременно провести ремонт. Первое отключение горячей воды пройдет в северной части областного центра с 12 по 25 мая.

- В этом году мы будем проводить опрессовку крупными участками, поэтому сроки отключения горячей воды у жителей будут чуть дольше, чем обычно, но не выйдут из нормативных, – пояснили в теплоэнергетической компании. - Помимо проверки сетей на прочность и плотность в межотопительный период филиал выполнит запланированную модернизацию трубопроводов в рамках утвержденной инвестпрограммы, а также капитальные ремонты отдельных участков тепловых сетей.

Жители города могут узнать о том, когда их дома попадут в зону ограничения горячей воды, воспользовавшись сервисом на официальном сайте филиала АО «РИР Энерго» — «Тамбовская генерация» «График отключения горячей воды».

