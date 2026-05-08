НовостиОбщество8 мая 2026 5:20

Тамбовчанин пытался дать взятку на экзамене на получение охотничьего билета

Сотрудники минэкологии сообщили о произошедшем в полицию
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Во время проведения экзамена на получение охотничьего билета один из сдающих попытался дать взятку сотруднику за возможное содействие в положительной сдаче охотминимума.

- Для проверки этого факта проинформированы сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тамбовской области. Оказываем следствию необходимое содействие, – сообщает минэкологии и природных ресурсов области. - Информируем, что склонение сотрудников к противоправным действиям, равно как и получение ими незаконного вознаграждения, влечёт за собой ответственность, вплоть до уголовной.