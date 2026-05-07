На площадках Тамбове пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы

Фото администрации города Тамбова

В Тамбове 7, 8 и 9 мая пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. Об этом рассказали в администрации города.

7 мая во дворах и на общественных пространствах запланированы традиционные концертные программы.

В 17.00 выступления пройдут в сквере «Школьный» (Чичерина, 30а), сквере «Пионерский» и на Киквидзе, 73.

В 19.00 программы проведут в парке «Олимпийский», на Полынковской, 47 и Астраханской, 193.

Кроме того, в 17.00 на открытой площадке на Первомайской площади начнется третий день творческого фестиваля «Великая Победа», где выступят творческие коллективы города.

8 мая в 11.00 у военно-мемориального комплекса в поселке Строитель пройдет мероприятие «Память на века».

В 13.00 в селе Бокино на уличной площадке у дома №1А на Березовом переулке, состоится праздничный концерт «Светлый май». Также концерт пройдет в деревне Перикса на уличной площадке у дома №1 улицы Центральная.

9 мая в 10.00 на площади Ленина состоится торжественное прохождение войск Тамбовского территориального гарнизона. Вход на мероприятие будет строго по пропускам, однако жители смогут увидеть его прямую трансляцию.

В 12.00 на Воздвиженском кладбище пройдут панихида и воинский ритуал по погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В 13.00 посетителей Автогородка ждет праздничная программа «Май, весна, Победа».

В 17.00 заработают площадки в городском парке культуры и отдыха, у культурно-досугового центра «Мир» на Гастелло, 65а, в Парке Победы и в микрорайоне Центральный, 21 поселка Строитель. Выступления творческих коллективов продлятся до 20.00.