НовостиОбщество7 мая 2026 8:23

Тамбовчанка отсудила у отеля 100 тысяч рублей за отказ предоставить ей номер, который она забронировала

Женщине заявили, что оплаченное ею помещение уже кем-то занято
Марина МАКОВЛЕВА

Ленинский районный суд Тамбова взыскал компенсацию с отеля в пользу жительницы областного центра.

Тамбовчанка забронировала номер в одном из отелей Краснодарского края и внесла предоплату. Оставшуюся сумму она оплатила наличными, полностью выполнив условия договора.

- Однако при заселении истца ей был предоставлен номер, не соответствующий заявленным характеристикам, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

Когда женщина потребовала, чтобы ей предоставили оплаченный номер, сотрудники отеля отказали, сообщив, что данный номер уже занят.

Тамбовчанка потребовала вернуть деньги, но ответчик отдал ей лишь часть суммы. Оставшиеся средства она не получила до сих пор.

Суд взыскал с отеля оставшуюся сумму, а также неустойку, штраф и компенсацию морального вреда - всего около 100 тысяч рублей.