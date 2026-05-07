У тамбовчанина в машине обнаружили наркотики

Вечером 4 мая поселке Дмитриевка Никифоровского округа сотрудники наркоконтроля задержали 48-летнего мужчину на автомобиле «БМВ». В салоне обнаружили 28,8 грамма вещества, похожего на наркотики.

- Мужчина пояснил, что приобрел наркотик у мужчины в селе Сычевка, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Подозреваемый - 56-летний иностранный гражданин - дал признательные показания.

Вещество направлено на экспертизу. Устанавливается причастность злоумышленников к аналогичным преступлениям. Возбуждены уголовные дела о незаконном приобретении и хранении наркотических средств, а также их сбыте.