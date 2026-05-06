7 мая в Тамбове пройдут мероприятия ко Дню Победы

В четверг, 7 мая, в Тамбове пройдут праздничные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В 11.00 пройдет мероприятие, посвященное памяти дважды Героя Советского Союза В.С. Петрова. В нем примут участие школьники, активисты детских и юношеских организаций. Мероприятие состоится в сквере, носящем имя героя.

Традиционно в предпраздничные дни во дворах областного центра и на общественных пространствах запланировано проведение концертных программ. Они стартуют завтра, 7 мая. Праздничный концерт «Великая Победа» тамбовчане смогут увидеть в 17.00 в скверах на Гастелло, 32а, Социалистическая, 5, у дома культуры «Знамя труда». В 19.00 зрителей приглашают в скверы Сенько, Боратынского, на площадку у дома 173, корпус 1 на Мичуринской.

В 17.00 тамбовчан и гостей города ждет продолжение творческого фестиваля «Великая Победа», который проходит на открытой площадке на Первомайской площади. В реализации проекта принимают участие артисты Тамбовского молодёжного театра, творческие коллективы города и школьники.