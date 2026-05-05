В Тамбове стартуют праздничные программы, посвященные Дню Победы

Тамбов присоединяется к празднованию Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, проходят в Тамбове в течение всей недели. Завтра, 6 мая, тамбовчан ждут концертные программы и памятные мероприятия.

В 10.00 у мемориала на улице Гоголя начнется мероприятие, посвящённое медицинским работникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

В 11.00 на сцене Тамбовского молодежного театра состоится концерт, подготовленный воспитанниками и педагогами детских садов города и посвященный празднованию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Самые юные тамбовчане вместе со своими педагогами представят трогательные вокальные выступления, пронзительные хореографические композиции и проникновенные поэтические произведения.

В 14.00 в администрации города пройдет торжественная церемония вручения паспортов «Мы — граждане России». Свой первый взрослый документ в этот день получат три десятка учащихся школ города.

В 17.00 тамбовчан и гостей города ждут на Первомайской площади. Здесь на открытой площадке стартует творческий фестиваль «Великая Победа». Он посвящен сразу нескольким датам: 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне, 390-летие Тамбова, Год единства народов России.

Фестиваль пройдет в течение четырех дней — 6 по 9 мая. В среду зрителей ждет встреча с Тамбовским губернаторским оркестром, который исполнит мелодии военных лет, произведения посвященные Великой Отечественной войне.