Жителям Кирсанова рекомендуют оборудовать укрытия в своих домах

В Кирсанове жителям рассказали, как можно оборудовать укрытия в своих домах. В качестве убежищ могут использоваться подвалы жилых домов, цокольные этажи зданий и другие подземные пространства.

- В Кирсанове достаточно подвалов в многоквартирных домах и общественных зданиях - потребности горожан в укрытиях полностью обеспечены, - отмечает администрация города Кирсанова.

При этом жителям рекомендуется подготовить помещения для использования в качестве укрытий. Для этого нужно обеспечить свободный доступ в подвалы. Организовать хранение ключей у старшего по подъезду или дому либо у каждого квартиросъемщика. Также рекомендуется разместить указатель входа в укрытие и номер телефона ответственного за доступ.

Кроме того, в подвале можно подготовить минимальный набор необходимых вещей: аптечку, воду, лавку, освещение.

В центре города объекты с заглубленными помещениями находятся по следующим адресам:

- здание администрации города (Советская, 29);

- МБУК ЦД «Золотой витязь» (Рабоче-Крестьянская, 50);

- школа №1 (50 лет Победы, 27);

- здание пенсионного фонда (50 лет Победы, 25);

- магазин «Пятерочка» (Площадь Революции, 6);

- магазин «Весна» (Советская, 27/1, перекресток с Красноармейской);

- здание поликлиники (Советская, 34).