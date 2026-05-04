В Тамбовской области женщина с ребенком-инвалидом осталась без жилья

Кирсановской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению местной жительницы, сообщившей о нарушении жилищных прав ее ребенка.

Тамбовчанка воспитывает сына с инвалидностью, собственного жилья у семьи нет. С 2025 года они числятся участниками муниципальной программы по обеспечению жильем молодых семей.

Женщина обратилась в муниципалитет, попросив предоставить ей жилое помещение по договору социального найма. Но предложенные ей варианты тамбовчанку не устроили.

- Помещения не соответствовали санитарным и техническим требованиям, поэтому заявительница была вынуждена от них отказаться, - прокомментировали в Кирсановской межрайонной прокуратуре.

Ведомство через суд обязало орган местного самоуправления предоставить семье жилье, соответствующее нормативам, из маневренного фонда.

В настоящее время семье предоставили благоустроенную квартиру.