В Тамбове задержали мужчину, угрожавшего ножом полицейским

Следственные органы СК РФ по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины. Местный житель подозревается в угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

21 апреля сотрудники полиции получили сообщение о совершении жителем Тамбова противоправных действий в отношении супруги. Прибыв на место, полицейские увидели тамбовчанина в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Мужчина проигнорировал требования полицейских и, демонстрируя нож, стал угрожать стажам правопорядка.

- Задержать правонарушителя сотрудникам полиции удалось только после применения физической силы и специальных средств, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

В настоящее время продолжается проведение следственных действий.