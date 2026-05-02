В Тамбове задержали мужчину, угрожавшего ножом полицейским

Следственные органы СК РФ по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины. Местный житель подозревается в угрозе применения насилия в отношении представителя власти.
21 апреля сотрудники полиции получили сообщение о совершении жителем Тамбова противоправных действий в отношении супруги. Прибыв на место, полицейские увидели тамбовчанина в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Мужчина проигнорировал требования полицейских и, демонстрируя нож, стал угрожать стажам правопорядка.
- Задержать правонарушителя сотрудникам полиции удалось только после применения физической силы и специальных средств, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.
В настоящее время продолжается проведение следственных действий.