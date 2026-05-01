Тамбовский облсуд встал на сторону истца в споре о компенсации за памятник ветерану МВД

Тамбовский областной суд удовлетворил требования местного жителя, который добивался выплаты компенсации за изготовление и установку памятника своему умершему отцу — пенсионеру органов внутренних дел.

Он обратился в суд с иском к УМВД России по Тамбовской области, представив в подтверждение расходов квитанцию к приходному кассовому ордеру и товарный чек. Ведомство отказалось возмещать затраты, ссылаясь на действующий Порядок погребения сотрудников ОВД, который якобы допускает подтверждение расходов только кассовыми чеками.

Суд первой инстанции встал на сторону мужчины, и областной суд согласился с этим решением. В определении судебной коллегии по гражданским делам указано, что требование подтверждать затраты исключительно кассовыми чеками ставит заявителя в уязвимое положение и необоснованно ограничивает его право предоставлять любые другие доказательства фактически понесённых расходов, связанных с увековечиванием памяти умершего ветерана.