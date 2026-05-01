В Тамбове закончили монтаж понтонного моста для дачников из Липунцов

Мост снова собран Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова.

В Тамбове завершили работы по установке понтонного моста, которым пользуются дачники из Липунцов. Осенью его разобрали на зимний период, чтобы лёд не повредил конструкцию. В этом году из-за непогоды и высокого уровня воды в реке собрать мост в более ранний срок не было возможности.

Напомним, в 2024 году старый паром ушёл под воду, и переправа стала невозможна. В апреле 2025 года по просьбе жителей было принято решение приобрести и установить пешеходный понтонный мост через реку Цну.

- Первый сезон горожане уже успешно пользовались мостом, – говорит глава администрации Тамбова Максим Косенков. - Теперь вступаем во второй сезон — переправа снова заработала, и дачники безопасно передвигаются через реку к своим участкам.