В Тамбове сточные воды вылились на улицы из-за засора насосного оборудования

В Октябрьском районе Тамбова сточные воды вылились на улицы из-за забитого мусором насосного оборудования на канализационной насосной станции «Агапкина». Об этом рассказали в ООО «РКС-Тамбов».

Восстановительные работы ведутся третьи сутки днем и ночью.

- На месте работает бригада АВР, задействована спецтехника - два илососа, которые откачивают стоки из резервуара, - прокомментировали в пресс-службе организации.

После осушения резервуара можно будет устранить причину неэффективной работы насосов.

Рабочие извлекли из системы большое количество отходов - влажные салфетки, ватные палочки и другие предметы, не предназначенные для смывания в канализацию. Также засорам способствует близость предприятий общественного питания, которые сливают в канализацию жиры.

Уточняется, что работы будут проводить до восстановления нормальной работы канализационной станции.