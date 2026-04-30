За месяц тамбовчан оштрафовали на 90 тысяч за нарушение экологического законодательства

По данным регионального министерства экологии и природных ресурсов области, в апреле нарушители природоохранного законодательства оплатили административные штрафы на сумму более 90 тысяч рублей.

Из поступивших средств самостоятельно люди перечислили 10 тысяч рублей. Остальное принудительно взыскали судебные приставы по запросу регионального минэкологии.

В большинстве случаев административные штрафы были наложены за сброс отходов с легковых и грузовых автотранспортных средств в неустановленных местах.

- С руководителя управляющей компании взыскан штраф за неуплату в установленный законом срок налога за забор подземных вод. Помимо этого, взыскан штраф за самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения, — рассказал министр экологии и природных ресурсов Тамбовской области Дмитрий Сомов.