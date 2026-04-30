В Тамбовской области привлекут к ответственности предпринимателя, не заплатившего налоги

В СУ СКР по Тамбовской области по материалам регионального УФНС России возбудили уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, который занимается реализацией металлоконструкций. Он подозревается в уклонении от уплаты налога (ч. 1 ст. 198 УК РФ).

По версии следствия, предприниматель не отразил в налоговой декларации по упрощенной системе налогообложения реальную сумму полученного дохода, превышающую 60 миллионов рублей, и сумму налога, подлежащего уплате за 2024 год, указав нулевые показатели своей финансово-хозяйственной деятельности.

Таким образом, скрыв доход от предпринимательской деятельности он уклонился от уплаты налога на сумму более 3,5 миллионов рублей.

- В рамках расследования продолжается проведение процессуальных действий, направленных на сбор доказательственной базы и обеспечение возмещения причиненного бюджетной системе ущерба, – сообщает СУ СКР по Тамбовской области.