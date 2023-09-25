В Уварово подрядчик не отремонтировал вовремя школу искусств

Уваровская межрайонная прокуратура проверила соблюдение законодательства при заключении и исполнении контрактов на ремонт, реконструкцию и оснащение детских школ искусств в Уварово.

- Подрядной организацией ООО «Пандора-групп» не выполнены в срок предусмотренные контрактом обязательства по капитальному ремонту МБОУ ДО «Детская школа искусств города Уварово», а именно - работы по ремонту кровли и установке оконных блоков, - сообщают в Уваровской межрайонной прокуратуре.

Ведомство в судебном порядке обязало подрядчика выполнить условия договора в полном объеме. Также в отношении лица, допустившего нарушения сроков выполнения работ, возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение порядка заключения и изменения контракта.