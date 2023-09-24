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НовостиПроисшествия24 сентября 2023 11:29

Под Тамбовом мужчина едва не забил до смерти приятеля

Его осудили на семь с половиной лет
Анна ГРЕБЕНКИНА

50-летнего жителя Мичуринска признали виновным в покушении на убийство. Как рассказали в региональном СУ СКР, ночью 1 июня мужчина выпивал с приятелем и оскорбил его сожительницу. По этой причине между знакомыми произошел конфликт, переросший в драку. Обвиняемый схватил нож и стал наносить приятелю удары по различным частям тела до тех пор, пока тот не потерял сознание. После этого мужчина испугался и позвонил в службу спасения. Врачи диагностировали у 40-летнего потерпевшего проникающее ранение грудной клетки и множественные колото-резаные раны головы и шеи.

Суд приговорил мичуринца к 7,5 годам лишения свободы. Ранее он уже отбывал наказание в местах лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью матери, повлекшего ее смерть.