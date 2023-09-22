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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 13:00

На заводе в Знаменском районе рабочий погиб, засыпанный сахаром

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда
Марина МАКОВЛЕВА
20-летний рабочий упал в технологическое отверстие, где был засыпан сахарным песком

20-летний рабочий упал в технологическое отверстие, где был засыпан сахарным песком

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Тамбовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тамбовской области возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда по факту гибели рабочего в бункере хранения сахара.

- Группа рабочих на территории завода в бункере для силосного хранения производила очистку склада от сахара. Находясь на втором этаже бункера, 20-летний рабочий, разбивая лопатой большие комки сахара, упал вниз в технологическое отверстие, где был засыпан сахарным песком. Спасти молодого человека не удалось, он скончался от травматической асфиксии, - прокомментировали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Выясняется, кто именно должен был отвечать за обеспечение техники безопасности во время работ.