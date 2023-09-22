В Тамбове на обочине дороги сбили 22-летнего мужчину

Госпитализация пострадавшему не потребовалась Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал пешеход, произошла 21 сентября в 19 часов 20 минут в районе дома №73 А по улице Астраханской города Тамбова. 49-летний мужчина на «Форд Фокус» наехал на 22-летнего мужчину, который при наличии тротуара двигался по краю проезжей части.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы, на месте аварии его осмотрел фельдшер бригады скорой медицинской помощи, госпитализация мужчине не потребовалась, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.