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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 6:53

Тамбовчанка, с ножом напавшая на сожителя, получила 6,5 лет колонии

Мужчина выжил, благодаря своевременной помощи
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Между сожителями произошла бытовая ссора

Между сожителями произошла бытовая ссора

В суде вынесли приговор 48-летней жительнице Кирсановского округа, которую признали виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

В суде установили, что 1 января этого года в ходе распития спиртных напитков между сожителями произошел конфликт на бытовой почве, в результате чего женщина взяла нож и нанесла им множественные удары по различным частям тела своего сожителя. Смерть потерпевшего не наступила лишь благодаря оказанной ему квалифицированной медицинской помощи.

- Представленные государственным обвинителем доказательства виновности женщины в совершении покушения на убийство способствовали постановлению судом обвинительного приговора, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Виновной назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Фото прокуратуры Тамбовской области