В Тамбове в смертельном ДТП погиб 18-летний молодой человек

В ДТП получили травмы три человека и один погиб Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Смертельная авария произошла в Тамбове на ул. Бастионной в районе дома 1Ж 20 сентября в 23 часа 40 минут. По предварительным данным компания нетрезвых молодых людей 18-20 лет, после застолья и употребления спиртного решила покататься по городу на «MAZDA 323». 19-летний водитель, скорость которого по данным прибора автоматической фиксации, установленного рядом с местом ДТП достигала около 100 км/ч, не справился с управлением и влетел в столб металлического ограждения.

- В результате аварии трех молодых людей и девушку с тяжелыми травмами доставили в больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Один из пассажиров – парень 18 лет скончался в лечебном учреждении.