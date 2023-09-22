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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 8:13

В Тамбове в смертельном ДТП погиб 18-летний молодой человек

Нетрезвая компания ночью каталась по городу на «MAZDA 323»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
В ДТП получили травмы три человека и один погиб

В ДТП получили травмы три человека и один погиб

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Смертельная авария произошла в Тамбове на ул. Бастионной в районе дома 1Ж 20 сентября в 23 часа 40 минут. По предварительным данным компания нетрезвых молодых людей 18-20 лет, после застолья и употребления спиртного решила покататься по городу на «MAZDA 323». 19-летний водитель, скорость которого по данным прибора автоматической фиксации, установленного рядом с местом ДТП достигала около 100 км/ч, не справился с управлением и влетел в столб металлического ограждения.

- В результате аварии трех молодых людей и девушку с тяжелыми травмами доставили в больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Один из пассажиров – парень 18 лет скончался в лечебном учреждении.