В Рассказовском районе пройдет выставка охотничьих собак

Гостей ждет интересная программа

23 сентября в Рассказовском округе пройдет выставка охотничьих собак. Место проведения - территория Парка Культуры и стадиона поселка Зеленый.

- Все желающие смогут продемонстрировать своего любимого питомца. На выставку можно привести собак всех охотничьих пород: гончих, лаек, борзых и других. Начало работы для посетителей в 10:00. Участникам будет необходимо зарегистрироваться уже в 08:00. Участие бесплатное, - сообщают в администрации Рассказовского района.

Также в программе выставки работа полевой кухни и концерт. Мероприятие могут посетить все желающие.

Фото администрации Рассказовского района