Тамбов закупит крупную партию спецтехники

Тамбов закупает 37 единиц коммунальной спецтехники. Это 11 тракторов, 8 самосвалов, 5 погрузчиков, 1 автрогрейдер, 10 комбинированных машин с поливомоечным и пескоразбрасываемым оборудованием и 2 подметально-уборочные машины.

Как пояснили в администрации Тамбова, единовременно такое количество спецтехники для уборки и содержания городских дорог, общественных пространств приобретается впервые. Цифры сопоставимы со всей приобретённой дорожной техникой за последние десятилетия.

- Первая поставка ожидается до конца текущего года. Вторая – не позднее февраля 2024 года, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Финансовые затраты составят около 220 миллионов рублей.