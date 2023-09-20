Тамбовчанин за рулем иномарки не справился с управлением и оказался в кювете

Машина опрокинулась Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал 35-летний мужчина, произошла 19 сентября в 23 часа 15 минут на 379 километре автодороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань на территории Мичуринского района. 35-летний водитель «HYUNDAI SOLARIS» не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет, после чего его машина опрокинулась.

- Мужчину с травмами на автомобиле скорой медицинской помощи отвезли в городскую больницу имени С.С. Брюхоненко, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.