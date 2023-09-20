В Рассказовском районе предприниматель решил осушить берег реки

Люди не могут подойти к реке

19 сентября представитель регионального Минэкологии области выехал по обращению жителей в село Дмитриевщина Рассказовского муниципального округа. Люди сообщили о о незаконных работах в прибрежной защитной полосе на реке Ближняя Керша. Факт полностью подтвердился.

Выяснилось, что местный предприниматель решил осушить левый берег реки без каких-либо изысканий и согласований на проведение таких работ. В результате, все вырытые им в прибрежной защитной полосе рвы и траншеи быстро заполнились водой. Причем, безграмотность действий привела к тому, что дренаж воды начался не с полей, а из реки.

По данным минэкологии области, в результате на значительном протяжении береговой линии реки уничтожена древесно-кустарниковая растительность, а грунт из траншей сдвинут непосредственно в 20 метровую полосу общего пользования. Это также затруднило не только проезд, но даже проход рыбаков и других жителей к реке. Кроме того, такие действия в будущем приведут к загрязнению и заилению реки в ближайший паводок.

- Предпринимателем грубо нарушены требования природоохранного и водного законодательства, реке и водным биологическим ресурсам причинен значительный ущерб, - сообщают в минэкологии Тамбовской области. - Информация о нарушениях будет направлена в прокуратуру, полицию и отдел Рыбнадзора.

Фото минэкологии Тамбовской области