Тамбовские судебные приставы выдворили из страны четырех нелегалов

Иностранных граждан проводили к пункту пропуска через государственную границу

В Советское отделение судебных приставов на исполнение поступили документы о выдворении за пределы Российской Федерации четырех граждан из Средней Азии. Они находились в стране нелегально.

- Два иностранца без документов, подтверждающих право нахождения на территории РФ, были выявлены в ходе профилактического рейда сотрудников УМВД России по Тамбовской области в областном центре, еще два нелегала были установлены на территории Тамбовского и Инжавинского районов, - пояснили в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Судебные приставы препроводили иностранных граждан к пункту пропуска через государственную границу Российской Федерации — аэропорту Домодедово. Всего с начала года сотрудники ведомства выдворили с территории Тамбовской области 44 иностранных гражданина.

Фото пресс-службы УФССП России по Тамбовской области