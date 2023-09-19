Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 сентября 2023 15:01

Тамбовский студент нашел банковскую карту и отправился за покупками

17-летнему юноше грозит до 6 лет лишения свободы
Марина МАКОВЛЕВА
Молодой человек совершил девять покупок в разных магазинах

Молодой человек совершил девять покупок в разных магазинах

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Следственные органы СУ СК РФ по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего студента колледжа. Юношу обвиняют в краже с банковского счета.

- Несовершеннолетний обнаружил лежащую на земле банковскую карту. В этот же день за несколько часов он, расплачиваясь данной картой, совершил девять покупок в разных магазинах и торговых павильонах города Тамбова, причинив материальный ущерб ее владельцу, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Собранная доказательственная база позволяет направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. Молодому человеку может грозить до 6 лет лишения свободы.