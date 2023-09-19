Тамбовский студент нашел банковскую карту и отправился за покупками

Молодой человек совершил девять покупок в разных магазинах Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Следственные органы СУ СК РФ по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего студента колледжа. Юношу обвиняют в краже с банковского счета.

- Несовершеннолетний обнаружил лежащую на земле банковскую карту. В этот же день за несколько часов он, расплачиваясь данной картой, совершил девять покупок в разных магазинах и торговых павильонах города Тамбова, причинив материальный ущерб ее владельцу, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Собранная доказательственная база позволяет направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. Молодому человеку может грозить до 6 лет лишения свободы.