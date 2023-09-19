Нетрезвый тамбовчанин явился в школу, нецензурно выражался и пререкался с учителями

Мордовский районный суд Тамбовской области рассмотрел дело о мелком хулиганстве. Днем на территории школы в Мордовском районе местный житель с признаками алкогольного опьянения вступил в спор с воспитателем, учителями, техническими работниками учебного заведения. Мужчина использовал нецензурную брань в общественном месте и не реагировал на замечания.

- В судебном заседании правонарушитель пояснил, что вину в совершенном правонарушении признает полностью, в содеянном раскаивается, - отметили в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

Суд признал смягчающими обстоятельствами раскаяние мужчины и наличие у него малолетнего ребенка. При этом ранее он уже привлекался за хулиганство. Правонарушитель отправится под арест на 3 суток.